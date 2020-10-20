ميسي يقود هجوم برشلونة ضد فيرينتسفاروشي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الإسباني تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي فيرينتسفاروشي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فريق فيرينتسفاروشي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة فيرينتسفاروشي كالآتي:

حراسة المرمى: نيتو. 

خط الدفاع: ديست - بيكيه - لانجليت - سيرجي روبرتو. 

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيانيتش - فيليب كوتينيو. 

خط الهجوم: لبونيل ميسي - انسو فاتي - ترينكاو.

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