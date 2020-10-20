الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تبدأ الخميس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:52 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية متوسطة الشدة؛ حيث ستشهد السلوم ومطروح والإسكندرية أمطار..

وأضاف "شاهين، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن التقلبات الجوية دائما تحدث في فصل الخريف.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: "أمطار غزيرة تبدأ من يوم الخميس حتى السبت القادم، وأكثر المحافظات تعرضا للأمطار هي مطروح والإسكندرية".

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فوز تلا على غزل شبين بثلاثية في دوري القسم الثالث

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة حوريا كوناكري بنصف نهائي الكونفدرالية

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ 17 دقيقة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 13 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

3 لاعبين يضعون الزمالك في ورطة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»