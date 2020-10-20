تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة حوريا كوناكري بنصف نهائي الكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لخوض مباراة حوريا كوناكري بطل غينيا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: مهدي سليمان





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق





خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري





خط الهجوم: جون أنطوي





ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:





أحمد الشناوي - عبد الله بكري - محمد فتحي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - محمود حمادة





وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - عمر العيوني - ولفريد كانون



