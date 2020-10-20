لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا





أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام إشبيلية في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتعادل تشيلسي في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: ميندي.





خط الدفاع: جيمس - زوما - تياجو سيلفا - تشيلويل.





خط الوسط: كانتي - جورجينيو - كاي هافرتز - ماسون ماونت - بوليسيتش.





خط الهجوم: تيمو فيرنر.



