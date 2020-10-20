استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة (فيديو)

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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن جرثومة المعدة سبب رئيسي لالتهاب وقرحة المعدة والإثنى عشر، مشيرًا إلى أن جرثومة المعدة تستطيع أن تغرس نفسها في جدار المعدة بحيث لا تستطيع أن تتأثر بحمض المعدة، وتتسبب في مجموعة كبيرة في الأعراض أهمها القرحة.



وتابع "عقبة" خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن الجرثومة قد تسبب بعض الأورام الليمفاوية، خلاف أنها قد تؤدي إلى سرطان المعدة، وتكسير الصفائح الدموية، مشيرًا إلى أن وجود الجرثومة داخل المعدة يؤدي إلى مشاكل كثير في المعدة.



وأوضح أن الاستخدام المفرط للمسكنات سبب ثاني للإصابة بقرحة المعدة، لذلك السيدات الأكثر عرضة للقرحة، خاصة أنهم أكثر الأشخاص تناولًا للمسكنات بسبب آلام الدورة، مشيرًا إلى أن الجرثومة تأتي نتيجة تناول الطعام الملوث، وعلاجها يستغرق ما يقرب من أسبوعين من خلال تناول مضاد حيوي، وعلاج خاص بحموضة المعدة.

