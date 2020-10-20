إياكم والخروج.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد أنخفاض تدريجي في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وقالت الهيئة في بيان لها، إن بلاد تشهد فرص سقوط أمطار تصل الي حد السيول من اليوم الثلاثاء وتمتد حتي يوم الأحد المقبل.



طقس غدا الاربعاء:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة في الصباح الباكر علي السلوم تمتد مع تقدم ساعات الصباح الي النجيلة تكون متوسطة الشدة ومتوسطة علي مطروح ثم من بعد الظهر تتقدم تدريجيا الي فوكا والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية وتكون خفيفة وتمتد خفيفة الي شمال البحيرة ومناطق متفرقة من كفر الشيخ والمحلة الكبري.



ثم تعاود الأمطار مساء علي الضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين والإسكندرية متوسطة الشدة وتشتد ليلًا علي سيدي عبد الرحمن والإسكندرية.





طقس يوم الخميس المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل، مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء مصحوبة باستمرار سقوط أمطار متوسطة الي غزيرة علي مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حتي تمتد الأمطار الي مناطق من شمال الصعيد تكون خفيفة هناك، كما تكون الرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر وتنشط أيضًا علي مناطق من شمال الصعيد.



طقس يوم الجمعة المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الجمعة المقبل مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء مصحوبة سقوط أمطار متوسطة علي الوجه البحري والقاهرة الكبري بنسبة 80%، وتكون رعدية احيانا علي السواحل الشمالية بنسبة 90%، كما تكون خفيفة الي متوسطة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط احيانا علي جنوب سيناء مما تودي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلغ درجات الحرارة غدًا الاربعاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.



وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 26 لعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 26 لعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 30.

