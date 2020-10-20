بشير عبد الفتاح: أردوغان أقحم بلاده في 5 حروب خارجية دون جدوى



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحزاب المعارضة التركية تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما ينزعج منه أردوغان ويرفضه.



ولفت الدكتور بشير عبد الفتاح، إلى أن الضغط الشعبي في تركيا غير كاف لإجراء انتخابات برلمانية رئاسية ما لم يفقد الأغلبية في البرلمان.



واستطرد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أردوغان أقحم بلاده في 5 حروب خارجية دون أي جدوى في الوقت الذي لا يحتمل اقتصاده تحمله.



وأكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك عقوبات أمريكية محتملة على تركيا للمرة الرابعة بسبب منظومة إس 400.



قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الاقتصادية في تركيا وصلت لمعدلات قياسية لم يشهدها المجتمع التركي من قبل والتي أدت لغضب الأتراك.