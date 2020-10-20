زيدان يحسم موقفه من استخدام التدوير قبل الكلاسيكو

حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني موقفه من استخدام سياسية التدوير قبل مواجهة برشلونة في معركة الكلاسيكو الاسبوع المقبل.

وعقد زيدان مؤتمر صحفي مساء اليوم للحديث عن مواجهة شاختار يوم غد الاربعاء في الجولة الاولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

وبسؤال زيدان هل سوف تستخدم سياسة التدوير من أجل الكلاسيكو؟ ليرد قائلا: "نحن نستعد لمباراة الغد ولا نفكر في غيرها، شاختار فريق جيد وقادرون على المنافسة، وعلينا أن نكون مستعدين".

واضاف زيدان: "لا أفكر سوى في مباراة الغد، ومن ثم سيأتي وقت الكلاسيكو، الأهم الآن هي مواجهة شاختار".