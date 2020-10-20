عضو بـ"الشيوخ": الوعي أهم عنصر في بناء الوطن (فيديو)

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قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن خطاب الرئيس عبد لافتاح السيسي يؤكد على أهمية الوعي لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكل يعي ماهية صناعة دولة فاشلة وتفشيل الدول لتحويلها لدولة غير قادرة عن طريق استهداف الشباب لبث أخبار كاذبة سلبية.



وأضاف عزمي أن مصر بها 100 مليون مواطن وهناك عدد كبير يمتلك المناعة ضد الشائعات مؤكدا أن الوعي هو أهم عنصر في بناء الوطن.



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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.



وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.



وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.



ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.



ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".



وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".



وأكد أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.

