تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة لرصد أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة ورصد التنبؤات الخاصة بالأرصاد خلال الأيام المقبلة.



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن بعض المحافظات ستتعرض لموجة طقس سيء بدءً من غدًا الخميس وهي حالة من التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.



وأشار إلى أن هذه الموجة ستختلف ذروتها في كل محافظة على حدة، ولكنها ستكون أقل حدة مما شهدته البلاد في أكتوبر أو مارس الماضيين، موضحًا أن تم إبلاغ كافة المحافظات لرفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع هذه التقلبات المناخية خلال الأيام المقبلة.



وتابع "إذا استدعى الأمر أن يكون هناك يوم إجازة للمدارس أو الجامعات أو المصالح والهيئات الحكومية، فالدولة مستعدة لهذا الأمر، ولكن في الغالب ستكون هذه الموجة في ذروتها يوم الجمعة المقبلة وهذا يوم إجازة طبيعي، ولذلك فالأمر لا يستعدي حتى الآن أية إجازات".



وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، " جميع المحافظات استعدت بوجد عربات كافية لشفط المياه والعمل من الآن على ضمان أن تكون كل البلاعات في حالة جيدة لتصريف المياه".



وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النصف الأول من فصل يتأثر بارتفاع درجات الحرارة من فصل الصيف، والنصف الثاني من فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويكون هناك فارق كبير يزيد عن عشر درجات بين النهار والليل، ولذلك يختلف الجو نهارًا عن الجو ليلًا.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن فرص سقوط الأمطار تتأثر بعوامل أخرى مثل اتجاه الرياح على سطح الأرض.



وقال إن هناك تقلبات جوية اعتبارًا من الثلاثاء وحتى يوم الأحد، وتكون عبارة عن موجة من الموجات التي نشهدها في فصل الخريف نتيجة توافر نسبة عالية من الرطوبة بالإضافة إلى الرياح.



وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار، يوم الثلاثاء، ستكون متوسطة على السواحل الغربية فقط؛ السلوم، ومطرح، والضبعة، وسيوة، وتصل للإسكندرية أمطار متوسطة إلى خفيفة وتكون غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.



وأضاف "شاهين"، أن يوم الخميس تزداد غزارة الأمطار على هذه المناطق من متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتمتد لتشمل محافظات الدلتا؛ كفر الشيخ، والبحيرة، ورشيد، والمناطق الشمالية من الدلتا.