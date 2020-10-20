رد رسمي.. ستاد القاهرة جاهز لاستقبال نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحدث اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي عن جاهزية الملعب لاستضافة المواجهات الإفريقية للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.





وقال درويش في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أتمنى أن يكون نهائي دوري الأبطال مصري بين الأهلي والزمالك".





وأضاف: "استاد القاهرة جاهز لاستقبال المباريات الإفريقية في نصف النهائي، القائمين على العمل وشركات الصيانة في الاستاد يقومون بجهد كبير، في الحفاظ على الملعب وتجهيزه بشكل مستمر".





وواصل: "جاهزون لاستقبال الجماهير سواء 5 ألاف لكل نادٍ أو 10 ألاف مشجع لكل فريق".





وتابع درويش: "جاهزون لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وملتزمون بتطبيق كافة الإجراءات في استاد القاهرة الدولي".





وواصل: "نقوم بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم والأندية، وسنوفر بوابة رئيسية خاصة للمقصورة، وآخرى للجماهير في حالة حضورهم".





وأكمل: "نتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي، وجاهزون لاستضافة المباراة والباقي على اللاعبين من أجل إمتاع الجماهير".





وأتم: "يوم 30 أكتوبر ستصل لجنة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، قبل تنظيم مونديال اليد، سبق وقاموا بزيارتنا في فترة سابقة، وانبهروا بالإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها، قادرون على استضافة الأحداث الكبرى دائما، وقمنا بإجراء صيانة في الصالة الرئيسية، وسننظم بطولة تليق بنفس، ونعمل على إنهاء إجراءات الصيانة والتجديد".







