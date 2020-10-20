نجم الأهلي جاهز لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التواجد بصفة أساسية خلال مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.





ويغيب محمود عبد المنعم كهربا، في الوقت الحالي، بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة بيراميدز سبورت بالدوري العام، أبعدته عن التواجد مع فريقه في مباراة الذهاب بالمغرب.





ويسير كهربا بشكل جيد جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية، والدخول في قائمة اللقاء.





وكان النادي الأهلي، حقق فوزًا على الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.





ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره المغربي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة الإياب حيث يحتاج المارد الأحمر، للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، من أجل العبور للمباراة النهائية.



