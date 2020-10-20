بورتو يصعد و بورفؤاد يتعثر و النوبة يصمد في نهاية الموسم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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نجح فريق بورتو السويس في الصعود للقسم الثاني ، وذلك بعد الفوز الذي حققه على نظيره بلدية الاسماعيلية بثنائية نظيفة ، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث .

وبتلك النتيجة اختتم بورتو الموسم معتليا لقمة المجموعة برصيد ٥٩ نقطة ، فيما تجمد رصيد البلدية ١٩ نقطة .

على جانب اخر تلقى فريق الكهرباء هزيمة من نظيره بورفؤاد بثنائية مقابل هدف ليخسر فرصة البقاء منافسا للقمة ، ويختتم الموسم محتلا للمركز الثاني برصيد ٥٦ نقطة .

وفي لقاء ثالث كان التنافس فيه قوي فاز فريق النوبة على نظيره دمياط بثلاثية نظيفة لكنه اختتم الموسم بالمركز الثالث برصيد ٥٦ نقطة ، بعد أن كان منافسا على القمة حتى النهاية .

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