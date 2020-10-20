منوف يخسر من الدلنجات بثلاثية في إنطلاق دورة الترقي بالقسم الرابع





وحسم التعادل الإيجابي، لقاء مركز شباب قليوب، مع مركز شباب سمنود، بهدف لكل منهما، تقدم قليوب، في الشوط الأول، عن طريق اللاعب كتلة، وتعادل سمنود ف يالشوط الثاني، ليحصل كل فريق على أول نقطة.





أدار اللقاء الحكم فرج سعد، عاونه أحمد زيدان، وسيف صبرة، وراقب اللقاء أشرف حامد.





ومن المقرر أن يلتقي في الجولة المقبلة، مركز شباب سمنود مع نادي منوف، ومركز شباب الدلنجات مع فريق مركز شباب قليوب.





الترتيب





1- الدلنجات 3 نقاط

2- قليوب نقطة وحيدة

3- سمنود نقطة وحيدة

4- منوف بلا نقاط

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي منوف، على ملعبه، من فريق مركز شباب الدلنجات، بثلاثية نظيفة، في إطار إفتتاح مباريات دورة الترقي، بدوري القسم الرابع.الفوز رفع رصيد أبناء البحيرة إلى 3 نقاط، ويبقى منوف بلا نقاط.