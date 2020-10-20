باباجان مهاجما أردوغان: يلعب بشرف شعبنا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:10 م
علي باباجان
علي باباجان
وكالات
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هاجم على باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، المنشق عن حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء.

 

وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم :"إن الاقتصاد التركى يشهد أسوأ فتراته خلال العشرين سنة الماضية"، حيث اتهم الحكومة التركية بالتضحية بالموارد البلاد لصال فئة صغيرة.

 

وأضاف باباجان :"هؤلاء لا يمكنهم الحكم، إنهم يلعبون بشرف شعبنا".، متابعا:"حكومة أردوغان حكمت على الأتراك بالفقر، والآن تتفضل عليهم بالمساعدة"، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".


وكشف باباجان إقصاء حكومة أردوغان للمختلفين معها سياسيًا، لتوسيع قاعدتهم الانتخابية، قائلًا "إنهم يميزون الناس حسب دينهم ولغتهم وجنسهم، لذلك أنشأنا حزب (ديفا)، من أجل إنشاء دولة عادلة تليق بهذا الشعب".


وعلق باباجان على أوضاع المفصولين من العمل بموجب مرسوم قانون قائلًا, "كل من لم يصدر بحقه قرار نهائي من سلطة قضائية مستقلة ومحايدة يعتبر بريئًا. يجب حل مشاكل هؤلاء الناس. يجب إعادة دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع، ويجب استعادة حقوقهم الشخصية وكرامتهم. سننهي سوء الإدارة هذا".

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علي باباجان رجب طيب اردوغان العداله والتنميه الرئيس التركي

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