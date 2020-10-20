الان في مصر .. realme7 & 7pro أسرع هاتفين ذكيين يدعمان تقنية الشحن فائق السرعة SuperDart  بقدرة 65 واط

يعد هاتف realme 7 ارخص هاتف ذكي يأتي بشاحن 65W SuperDart مع معالج MediaTek Helio G95 وهو أول معالج على مستوى العالم يتم تصنيعه خصيصا لهذا الهاتف لتلبية شغف هواة الألعاب الثقيلة، ويتكون من ثمانى انوية وتصل قدرته إلى 2.05 جيجاهرتز، تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد التي يمكنها تبريد الهاتف بنسبة تصل إلى 8.6٪، مع كاميرا رباعية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل والثانية للزوايا العريضة بدقة 8 ميجابكسل والثالثة ماكرو للتصوير الدقيق والرابعة عدسة بورترية أبيض وأسود تساعد العدسة الرئيسية على التقاط الضوء بشكل أفضل وتعزيز تباين الصور، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تدعم وضع الجمال الذكي، وتأثير البوكيه Bokeh Effect.





ويأتيrealme 7 بشاشة عملاقة قياس 6.5 بوصة فائقة الوضوح بدقة FHD+ 1080x 2400 ومعدل تحديث 90 هرتز يعمل بتناغم كبير جدا مع المعالج لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة لجميع التطبيقات والألعاب، مع ذاكرة تخزين 128GBوذاكرة عشوائية 8GB رام، مع تصميم مستوحى على شكل V ليبعث روح الإنتصار الدائم، ويأتي الهاتف بلونين الفارس الأبيض والنينجا الأسود، تجعله الاختيار الأفضل للشباب بسعر 4،790 جنيه مصري.





realme7 pro .. كاميرا رباعية 64 ميجا بيكسل بمستشعر Sony IMX682 واخرى للسيلفي بدقة

32 ميجا بيكسل.





يأتي هاتفrealme7 pro بواحدة من أفضل الكاميرات الرباعية، يمكنها إنتاج صورا لا مثيل لها من ناحية الوضوح ودقة التفاصيل تجعله الهاتف الأفضل لهواة التصوير الاحترافي اذا ما قورن بغيره من الهواتف في هذه الفئة السعرية، مما يجعله تحفة فنية تستحق أن يختارها الشباب.





وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بمستشعر Sony IMX682، وأخرى للتصوير بزوايا عريضة بدقة 8 ميجا بكسل، وثالثة عدسة ماكرو لاكتشاف جمال العالم الصغير وكاميرا رابعة بعدسة بورتريه بالأبيض والأسود تعزز من تباين الصور بشكل أكثر احترافية. بالإضافة لكاميرا أمامية للصور السلفي بدقة32 ميجا بكسل مزودة بتقنية التجميل بالذكاء الاصطناعي حتى مع الأجواء المظلمة. كل ذلك مع مجموعة كبيرة من تطبيقات التصوير المتقدمة والتي تجعل من التقاط الصور متعة حقيقية، مثل أوضاع Ultra-clear فائق الوضوح، ووضع ما قبل الليل Pro Nightscape، ووضع النجوم Starry Mode.









اما من حيث الأداء فيأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G ثماني النواة تصل سرعته إلى 2.3 جيجا هرتز، مع شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED، FHD+ لتلبية رغبات المستخدمين التي تسعي ريلمي دائماً لتحقيقها والسماع اليهم، مما يجعله أفضل camera phone بسعر 5990 جنيه، حيث تأتي الشاشة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 60 هيرتز، مع 3 طبقات مقاومة للماء، ومكبر صوت استيريو مزدوج. يدعم تقنية Dolby Atmos، وذاكرة تخزين 128GB وذاكرة عشوائية 8GB رام، مع ثلاث فتحات للبطاقات اثنين لبطاقتي SIM وبطاقة ذاكرة خارجية SD تصل إلى 256 جيجابايت. مع تصميم مستوحى من المرآة في الطبيعة يعطي تأثيرات بصرية مذهلة تكشف عن جمال طبيعي متوازن، ويأتي الهاتف بلونين الفضي والازرق، بسعر 5،990 جنيه مصري.







