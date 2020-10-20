محافظ الدقهلية يتفقد جدارية المشاية السفلية أسفل كوبرى المشاة بالمنصورة

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقة الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامه للكتاب، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتورة هدى بلاط مديرعام التنمية البشرية، جدارية المشاية السفلية اسفل كوبرى المشاة بالمنصورة والتى ينفذها فريق الشباب "بصمة" فى اطار مبادرة المحافظ للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين بالرسم على الحوائط والجدران بدعم من المجتمع المدنى بالدقهلية.





جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتعظيم مشاركات المجتمع المدنى مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



والجدير بالذكر ان المبادرة هى مبادرة مجتمعية تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضارى، وذلك بمشاركة الشباب ابناء المحافظة اعضاء فريق " بصمه".



ويشار انه بدا تنفيذ المبادرة بمشاركة الشباب بعدد 20 شاب وفتاة وتم التنسيق مع المجتمع المدنى لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمون اللازمه لتنفيذ المبادرة مشيرة بان المبادرة بدأت اعمالها فى شارع المشاية السفلية بمدينه المنصورة، وتستكمل اعمالها على مدار الايام القادمة بباقى الشواع والميادين بنطاق احياء شرق وغرب مدينه المنصورة.



وقد اكد محافظ الدقهلية على اهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدنى لنجاح المبادرة وتحقيق اهدافها المرجوه من اجل ان يتم تعميمها بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين بالقرى والمدن المراكز والاحياء على مستوى المحافظه.



واضاف المحافظ ان مشاركات الشباب الواعد فى هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع المدنى بالدقهلية فى مثل هذه المبادرات تؤكد عظمه الانتماء لدى ابناء المحافظه بصفه خاصه والشباب المصرى جميعا بصفه عامه.