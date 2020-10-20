كورتوا يعلق على غياب راموس عن ريال مدريد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
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تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، عن غياب الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد الريال عن لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني يوم غد بالجولة الاولي من دور المجموعات بدوري الابطال.


وقال كورتوا عن غياب راموس عن المباراة :"هو قائدنا وسنفتقده، ولكن لدينا مدافعين من الطراز العالي، الفريق كبير وأنا أثق بهم".


وأضاف عن غياب الصلابة الدفاعية للفريق هذا الموسم عن الموسم الماضي، قائلاً :"لا زلت أشعر بنفس القوة، ليس الأمر كما لو أنهم لا يسددون على مرمانا، وأحيانًا يسددون من خارج المنطقة، هذه كرة القدم الحديثة والمنافسين يتمتعون بالجودة، وعلى الرغم من أننا ريال مدريد، يجب أن نواصل التحسن وسنتحدث في ذلك مع المدرب".


وأنهى حديثه، قائلاً :"أنا أثق في هذا الفريق، وأننا قادرون على تحقيق دوري الأبطال، ريال مدريد دائمًا ما يبدأ كمرشح للبطولة ولدينا الجودة لفعل ذلك".


ومن الجدير بالذكر أن الميرنجي سوف يلتقي مع الفريق الأوكراني، في تمام الساعة السابعة إلا خمسة، بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا ، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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