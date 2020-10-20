تركيا تشن حملة اعتقالات ضارية ضد القضاة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:00 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
وكالات
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شنت السلطات التركية حملة من الاعتقالات ضد القضاة، حيث أعلن مجلس القضاة والمدعين العامين فى تركيا فصل واعتقال 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا.

 

أما عن السبب وراء هذه الحملة من الاعتقالات فهي على خلفية اتهامات بالعمل لصالح حركة فتح الله جولن التى يصنفها النظام التركى كجماعة إرهابية ويحملها مسؤولية الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016.

 

وفي سياق متصل، كان قد ذكر موقع "تركيا الآن"، أن مجلس القضاة والمدعين فصل 11 قاضيًا مدعيًا عامًا، بتهمة انتمائهم لحركة فتح الله جولن، بعد أن تعقبت النيابة العامة حساباتهم المصرفية واتصالاتهم بالمنظمة.

 

ويذكر أن مجلس القضاة والمدعين العامين قد فصل 4500 قاض ومدعٍ عام منذ انقلاب 16 يوليو 2016 بتهمة الانتماء لحركة جولن.

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