فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أختتمت مباريات الموسم الحالي، بدوري القسم الثالث اليوم الثلاثاء، حيث شهدت المجموعة العاشرة، فوز كبير لفريق ميت خاقان خارج ملعبه، على حساب فريق أبو كبير، بثلاثية نظيفة.

أحرز أهداف الفوز للفريق المنوفي، محمد عادل، ومحمد حله، في الشوط الأول، وأسامة رمضان، من ركلة حرة مباشرة، بالشوط الثاني.

وحقق فاقوس الفوز على فريق سرس الليان، بهدفين مقابل هدف، بملعب الديمادون، سجلهما، أحمد عبد الله، ومحمد كراوش، وسجل للسرس، حلمي أحمد من ركلة جزاء.

وفاز فريق بلبيس على فريق ديرب نجم، 4-0 عن طريق، أحمد سيكا، أحمد أشرف، محمد عاطف، محمد صفوان.

وحقق فريق أبو حماد الفوز على فريق الشرقية، بهدفين مقابل هدف، كما فاز مركز شباب ديرب على فريق ميت خلف بهدف نظيف.

وخسر عرب الرمل من دقادقوس 1-2 بملعب قويسنا، حيث تقدم دقادوس في الدقيقة 9 عن طريق السيد مصيلحي، ثم تعادل عرب الرمل في الدقيقة 10 عبر يوسف فتحي، وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة الأولى، تقدم دقادوس من جديد عن طريق السيد المصيلحي.

وحقق فريق مركز شباب تلا فوز عريض خارج ملعبه على فريق غزل شبين، 3-1 سجلهم صلاح جبر في الشوط الأول، وسعيد المشد، ومحمد رحرح في الشوط الثاني، وسجل هدف الغزل خالد حسين مخلوف قبل ختام الشوط الأول، وأضاع تلا ركلة جزاء عبر هشام عبد الرؤوف، تصدى لها جمال عبد الرازق حارس الغزل.

بذلك يتأهل سرس الليان للقسم الثاني، ويهبط أبو حماد، وميت خلف، ودقادوس، وأبو كبير، ونادي ديرب نجم للقسم الرابع.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 55 نقطة
2- الشرقية 49 نقطة
3- بلبيس 42 نقطة
4- شباب تلا 39 نقطة
5- فاقـوس 36 نقطة
6- عرب الرمل 34 نقطة
7- ميت خاقان 34 نقطة
8- غزل شبين 32 نقطة
9- شباب ديرب 31 نقطة
10- شباب أبو حماد 31 نقطة
11- ميت خلف 28 نقطة
12- دقادوس 26 نقطة
13- أبو كبير 19 نقطة
14 ديرب نجم 17 نقطة

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