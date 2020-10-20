كيف يصوت المصريون بالخارج في انتخابات مجلس النواب؟

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يبدأ المصريون المقيمون فى الخارج، عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب، الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى، التى تبدأ غدا الأربعاء، وتستمر على مدى 3 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.



وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، والصادر فى 10 سبتمبر الماضى، تجرى عملية الانتخاب بمرحلتها الأولى، فى دوائر 14 محافظة، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.



وتبدأ اللجان الانتخابية، بمقار البعثة الدبلوماسية، فى مختلف دول العالم، استقبال أوراق الاقتراع التى يرسلها الناخبون إليها عبر البريد الحكومى.



ويتطلع الكثير من المصريين المقيمين فى الخارج، إلى المشاركة فى العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، التى تجرى فى الخارج على مدى 3 أيام، هى: الأربعاء، والخميس، والجمعة، 21، و22، و23 أكتوبر الحالى، للمرحلة الأولى، و4، و5، و6 نوفمبر المقبل للمرحلة الثانية، ويتساءل الكثير منهم عن آليات التصويت، والإجراءات الواجبة حتى يتمكن الواحد منهم من الإدلاء بصوته.



وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر"، آليات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب:



- لكل مصرى مقيم بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.



- أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات آلية استخدام البريد السريع للمصريين فى الخارج، وذلك للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، إذ حددت المادة الثانية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020، إجراء انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد، لكل ناخب على حدة، وترسل أوراق الاقتراع إلى لجان الانتخاب.



- كل ناخب مقيم خارج مصر عليه تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج، من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020، التى حددت مواعيد تسجيل الناخبين التى بدأت من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الماضى، وحتى يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الحالى.



- إذا ثبت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل، وعليه الاحتفاظ بالرقم دون إطلاع أى شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية.



- يستطيع الناخب برقم التسجيل الخاص به على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، إذ إن المادة الرابعة من قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 نصت على أن بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، تتاح على الموقع الرسمى للهيئة، خلال الأيام المخصصة لكل دائرة، للطباعة وإرسال البطاقات لمقار البعثات الدبلوماسية، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته طبقا للمادة السابقة، وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة، ويقوم بطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى مساوٍ لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.



- يضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف، ويقوم بإغلاقه، ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية، متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت المرفق بهذا القرار كامل البيانات، وموقع من الناخب شخصيا، داخل ظرف يكفى تلك المستندات، ويثبت عليه من الخارج بياناته، وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق بنفسه للجنة عن طريق البريد الحكومى المستعجل.