شاهد.. محافظ الدقهلية يفتتح مشروع 306 بالمنصورة

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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بافتتاح مشروع 306 بنطاق احياء شرق وغرب بالمنصورة يرافقه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامه للكتاب في اطار زيارتة لمحافظة الدقهلية اليوم،والدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، ومتدربي البرنامج الرئاسي للتاهيل للقيادة.



وإلتقى المحافظ بالشباب اصحاب وحدات المشروع الذين بداو العمل بعدد 53وحدة من وحدات المشروع وقد أكد لهم على تقديم كل الدعم والمسانده لهم من اجل نجاح مشروعاتهم مشيرا الى اهتمام الدولة بالشباب باتاحه فرص العمل الكريمه لهم من خلال العمل الحر.



واكد المحافظ ان الشباب الذى اسرع بالبدء فى ممارسه نشاطه فى هذا المشروع يؤكد حماسهم ورغبتهم القوية فى النجاح وبناء الحياه المستقرة له ولاسرته وقد ثمن المحافظ إصرارهم على العمل وروح التفاؤل والامل لديهم، واضاف المحافظ ان المحافظة تسعى الى تعميم هذه الفكرة لتنفيذ المشروع بالمدن على مستوى المحافظة، مؤكدا على اهمية المشاركة المجتمعيه فى هذا الشأن من اجل توفير فرص عمل حقيقية وكريمه لابنائنا من شباب محافظة الدقهلية.



وقال المحافظ ان بدايه المشروع بدات في ذكري الاحتفال 30 يونيو المجيدة فى 2020 فى شهر يونيو الماضى،فقد تم اختيار شارعين فى مدينه المنصورة لاقامه مشروع 306 لاقامة 82 مشروع للشباب بنطاق حي شرق وغرب مدينة المنصورة كمرحلة أولى..وهذا المشروع اتى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.

ويستهدف المشروع تقديم الدعم للشباب من خلال اتاحه الفرصه لاقامه لمشروعات الصغيرة والمتوسطة..،

والمشروع عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري.



المشروع حول الشارع لمكان حيوي ويوفر فرص عمل اقتصادية للشباب ويوجههم للعمل الحر ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.



والمشروع داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة ويضم المشروع وحدات بيع متنوعه وبها دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي وتم منحه للشباب من خلال قرعة علنية للاختيار دون تمييز وساطة وبكل شفافية.



و تم مراعاة الحالات الانسانية وذوى الهمم " الاحتياجات الخاصة وبالفعل تم توزيع 85% من الاكشاك بنظام القرعة العلنية، 5% للمتقدمين من متحدي الاعاقة،10% لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الانسانية وتم منح الرخصة للفائزين بالقرعة ولا يجوز التنازل عنها للغير..





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير فرص عمل كريمة للشباب بالمحافظات.