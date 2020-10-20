الليلة.. خالد أنور ضيف برنامج "صاحبة السعادة"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يحل الفنان خالد أنور، اليوم، ضيف على برنامج "صاحبة السعادة" لـ الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة "DMC".

حيث نشر "انور" صورة له برفقة الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق على الصور قائلاَ:" استنوني انهارده الساعه 11 على قانة "دي أم سي" في برنامج صاحبة السعادة مع الاستاذه اسعاد يونس
".
في سياق منفصل، شارك الفنان خالد أنور الإعلان الترويجى القصة الجديدة من مسلسل "إلا أنا "حكاية لازم أعيش،وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتب أنور معلقًا على الفيديو:"مسلسل إلا أنا حكاية لازم أعيش قريبا على dmc“.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه ٥ حكايات قبل رمضان وبعده، وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي، وضى القمر.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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صاحب السعاده خالد انور الفنان خالد انور اسعاد يونس

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