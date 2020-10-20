صناعة عمان تطلق رؤية منظومة صنع في الاردن

اطلقت غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، رؤية منظومة (صنع في الاردن 2020- 2025)، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الامن الغذائي ودعم تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا.





وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير خلال مؤتمر صحفي، إن الرؤية تأتي انبثاقا من حملة (صنع في الاردن) التي انطلقت قبل 8 سنوات برعاية الغرفة وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات المحلية التي تنافس نظيرتها المستوردة.

واضاف ان الغرفة وبالشراكة مع الجهات الرسمية والداعمة ستعمل على دعم المنظومة والرؤية الجديدة بمختلف الوسائل لما لها من أهمية في تعزيز الثقة بالصناعة الأردنية التي شهدت على مدار السنوات العشرين الماضية تطورا ونموا كبيرا رغم التحديات التي تواجهها وتحد من تنافسيتها.

واكد المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة الأردن، أن اصرار المصنّع الأردني على الاستمرار في أداء الرسالة الوطنية جعلته يتفوق على التحديات التي تواجهه متسلحا بالجودة العالية.

وقال "ان توجهنا خلال السنوات الخمس المقبلة سيركز على زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الاسواق المحلية والدخول الى اسواق جديدة من خلال دعم المصانع وتمكينها من التصدير وصولا الى الرؤية الملكية في الاعتماد على الذات وخاصة في الامن الغذائي".

ولفت المهندس الجغبير الى أن غرفة صناعة عمان بدأت بالتشارك مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة بالعمل على تشجيع الزراعة وتحويلها الى صناعة غذائية.

واشار الى جملة من المعيقات التي تحد من تطور الصناعة الأردنية أبرزها ارتفاع التكلفة جراء اثمان الطاقة مقارنة بدول الجوار وبعض الاجراءات البيروقراطية، داعيا الى تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها.

وقال "نتيجة لجهود المصانع الأردنية أصبح لدينا اليوم اكتفاء وفائض في العديد من المنتجات وخصوصا فيما يتعلق بمنتجات الألبان والدواجن إضافة الى منتجات الكمامات الطبية والمعقمات".

واشار المهندس الجغبير الى أن الصناعات الأردنية أثبتت خلال جائحة كورونا قدرتها على تغطية احتياجات المواطنين من السلع الاساسية، مشيرا الى أن الصناعات الدوائية الأردنية اصبحت ترتبط بالجودة في العديد من دول العالم.

بدوره، اوضح رئيس منظومة (صنع في الأردن) الدكتور اياد ابوحلتم، ان محاور رؤية المنظومة، تركز على رفع جودة الصناعات الأردنية وزيادة حصتها محليا من خلال اقامة علاقات تشاركية وتكاملية بين المصانع والتجار وخصوصاً المستوردين، بهدف زيادة الاعتماد على شراء منتجاتها وتأهيل وتطوير ومطابقة المنتجات المحلية ضمن المواصفات القياسية الأردنية وتطوير وتحسين المواد الترويجية للشركات الصناعية.

واوضح ان حصة الانتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي هي 42 بالمئة بواقع 9ر11 مليار دينار من اجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 2ر28 مليار دينار، مبينا ان هذه النسبة قد تبدو للبعض جيدة غير انها دون الطموح وخاصة في ظل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال إن منظومة (صنع في الأردن) ستعمل على تأهيل الشركات الصناعية لتصدير منتجاتهم الى أسواق تصديرية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبيت التصدير من خلال إطلاق برامج تساعد في الترويج الدولي للمنتجات الصناعية الأردنية.

وبين الدكتور ابو حلتم ان اللجنة المشرفة على منظومة (صنع في الأردن )، ستعمل على وضع معايير واضحة ودقيقة لقياس مدى نجاحها في تحقيق الاهداف على المستوى المحلي وبأسواق التصدير، وان تكون المنتجات التي تحمل شعار (صنع في الأردن) ذات جودة عالية وملتزمة بالمواصفات والمقاييس الأردنية والعالمية.