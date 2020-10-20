نجل نهال عنبر يهنئها بعيد ميلادها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان حسام الحسيني، والدته نهال عنبر بعيد ميلادها وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الحسيني" قائلا: ‎كل سنة انت وطيبة يا اطيب واجدع ست يا ملكة قلبي الحب الاول والاخير في حياتي
ربنا يحفظك ويخليكي ليا ويحقلك كل احلامك وتكوني فخورة بيا دائما يا ملكة بقلب الماظ. لو كنت واصل لاي نجاح فانتي السبب الرئيسي".

وكانت آخر أعمال حسام الحسيني، كليب أغنية "صحاب أونطة".

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