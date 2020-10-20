حمادة هلال يوجه رسالة لأحد متابعيه

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قام أحد معجبي حمادة هلال برسم صورة له،وشارك حمادة هلال بمشاركة هذه الصورةعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "هلال" قائلا: "عايز اشكر الشخص اللي بعتلي الرسمة دي بس محتار جدا ومش قادر احدد هو بيحبني ولا بيكرهني !".



يذكر أن آخر ظهور للفنان حمادة هلال،في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ابن أصول" وشارك به عدد من الفنانين منهم سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور وغاب عن السباق الرمضاني من لمدة ثلاث سنوات.