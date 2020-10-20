مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري اليوم .. الموعد والقناة الناقلة

خطوة واحدة تفصل فريق بيراميدز عن الوصول للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك للمرة الأولى في تاريخه، فالفريق المصري سيلتقي اليوم الثلاثاء مع حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور النصف نهائي.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر أن تقام مباراة الدور نصف النهائي للكونفدرالية من لقاء فاصل واحد في المغرب.









موعد مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري





ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية.









القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحوريا الغيني





المباراة ستنقل عبر فضائية بي إن سبورت beIN Sports HD 7.









معلق مباراة بيراميدز وحوريا الغيني





سيعلق على المباراة عبر القناة القطرية، المعلق المصري أحمد عبده.









ملعب مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري





ستقام المباراة بستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراتي الأهلي والوداد ، الزمالك والرجاء.









حكام مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري





وسيدير المباراة تحكمياً، الحكم الأثيوبي باملاك تسيما بمعاونة السوداني محمد عبد الله إبراهيم، والكيني جلبرت شيريوت، والحكم الرابع الكيني بيتر كاماكو، وحكم الفيديو، التونسي هيثم قيراط ومساعده الجزائري عبد الحق إتشيالي.





بيرامييدز سيرتدي الطاقم الأسود بالكامل في المباراة بينما حارس مرماه سيرتدي القميص الأخضر، بينما يرتدي فريق حوريا اللون الأحمر الكامل، وحارسه الكحلي الكامل.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أبلغ مسئولي فريق بيراميدز بسلبية المسحة الطبية التي خضع لها جميع عناصر الفريق للكشف عن فيروس كورونا.





وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قد ضم القائمة التالية لخوض المباراة:





حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد الشناوي – أحمد دعدور.





خط الدفاع: علي جبر – عمر جابر – عبد الله بكري – رجب بكار – طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – محمد حمدي – ولفريد كانون – محمد عطوة.





خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي – إبراهيم حسن – محمد فاروق – إسلام عيسى – عمرو العيوني – محمود حمادة – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.





خط الهجوم: جون أنطوي – دودو الجباس.