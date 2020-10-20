مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري اليوم .. الموعد والقناة الناقلة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بيراميدز وحوريا كوناكري
بيراميدز وحوريا كوناكري
Advertisements
مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري اليوم .. الموعد والقناة الناقلة

خطوة واحدة تفصل فريق بيراميدز عن الوصول للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك للمرة الأولى في تاريخه، فالفريق المصري سيلتقي اليوم الثلاثاء مع حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور النصف نهائي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر أن تقام مباراة الدور نصف النهائي للكونفدرالية من لقاء فاصل واحد في المغرب.


موعد مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري

ستنطلق المباراة في تمام الساعة  9 مساءً بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحوريا الغيني 

المباراة ستنقل عبر فضائية بي إن سبورت beIN Sports HD 7.


معلق مباراة بيراميدز وحوريا الغيني

سيعلق على المباراة عبر القناة القطرية، المعلق المصري أحمد عبده.


ملعب مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري 

ستقام المباراة بستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراتي الأهلي والوداد ، الزمالك والرجاء.


حكام مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري 

وسيدير المباراة تحكمياً، الحكم الأثيوبي باملاك تسيما بمعاونة السوداني محمد عبد الله إبراهيم، والكيني جلبرت شيريوت، والحكم الرابع الكيني بيتر كاماكو، وحكم الفيديو، التونسي هيثم قيراط ومساعده الجزائري عبد الحق إتشيالي.

بيرامييدز سيرتدي الطاقم الأسود بالكامل في المباراة بينما حارس مرماه سيرتدي القميص الأخضر، بينما يرتدي فريق حوريا اللون الأحمر الكامل، وحارسه الكحلي الكامل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أبلغ مسئولي فريق بيراميدز بسلبية المسحة الطبية التي خضع لها جميع عناصر الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قد ضم القائمة التالية لخوض المباراة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد الشناوي – أحمد دعدور. 

خط الدفاع: علي جبر – عمر جابر – عبد الله بكري – رجب بكار – طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – محمد حمدي – ولفريد كانون – محمد عطوة.

خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي – إبراهيم حسن – محمد فاروق – إسلام عيسى – عمرو العيوني – محمود حمادة – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون أنطوي – دودو الجباس.

مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري اليوم .. الموعد والقناة الناقلة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز وحوريا كوناكري بيراميدز وحوريا الكونفدرالية الدور النصف نهائي

أخبار تهمك

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 5 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 16 ساعة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 22 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عودة عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز ضد حوريا كوناكري

الأثيوبي باملاك تسيما حكماً لمباراة بيراميدز وحوريا

موعد مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

02:57 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»