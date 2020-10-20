ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها بـ مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "مصطفى" في الصور وهي تقف على "سقالة" مرتدية فستان أسود وشعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصور قائلة: "أشعة الشمس على وجهك، دافئة بما يكفي لتجعل قلبك يغني".



في سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" بجانب الفنان أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.



وشاركت ريم مصطفى في فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

