مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال العرب وجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
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وقع اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من عمان مقرا له، مذكرة تفاهم مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بمدينة جدة السعودية، للتعاون في إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير التي تصب بمصلحة مجتمع الأعمال العربي.

وقال رئيس الاتحاد حمدي الطباع الذي وقع مذكرة التفاهم مع رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله صادق دحلان، ان الاتحاد يسعى إلى تحقيق خطة عمله وفق أهداف محددة ذات طابع ونهج حديث تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات على الساحة الاقتصادية العربية.
وحسب بيان صحفي للاتحاد، اليوم الثلاثاء، بين الطباع ان الاتحاد يسعى لتعزيز آفاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات في سبيل أن يكون المنبر الاقتصادي الذي يجمع مؤسسات العمل العربي المشترك الهادفة إلى لتحقيق تكاملية الاقتصاديات العربية.
واوضح ان مذكرة التفاهم ستكون نقطة البداية لنقل دراسات الاتحاد الاقتصادية إلى مستوى متقدم لتزويد مجتمع الأعمال العربي بالمواضيع الجديدة التي تحتاج إلى التحليل العميق خاصة مع الظروف الاستثنائية الحالية بفعل أزمة فيروس كورونا.
وبين الطباع ان الجائحة سببت حالة من عدم التأكد حول التوجهات الاقتصادية وكذلك التوقعات، ما يتوجب على مؤسسات العمل العربي المشترك البدء بدراستها وتحليل آثارها المتوقعة على قطاع الأعمال في الوطن العربي.
بدوره، أشار الدكتور دحلان إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في إعداد الدراسات والأبحاث بمختلف المجالات الاقتصادية الحديثة في الاقتصاد المعرفي والرقمي، والتطورات التكنولوجية العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد العربي. إلى جانب القضايا المستجدة.

ولفت إلى أن الاتحاد يؤدي دوراً مهما كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك ويتوجب الاستمرار على ذلك النهج في سبيل جذب وتوطين الاستثمارات العربية المشتركة.

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