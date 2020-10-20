مستشار بأكاديمية ناصر: تخريج دفعات عسكرية جديدة شرف لكل المصريين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تخريج دفعات عسكرية جديدة من الكليات العسكرية شرف لكل المصريين، وضخ دماء جديدة للقوات المسلحة بكل أفرعها.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لم يعد فرق بين ابن غفير وابن وزير فالجميع أبناء الشعب المصري، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات المسلحة بمثابة رسالة ردع لكل من يفكر في الاعتداء على مصر.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.

وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.

ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".

وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".

وأكد، أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.

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