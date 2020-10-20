أول تعليق من الراقصة لورديانة عقب انقلاب السوشيال ميديا بسبب فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الراقصة البرازيلية لورديانة على إثارتها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفيديو الرقص على أغنية "اخواتي".

وكتبت لورديانة قائله: "نمت صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبه بجد هو الموضوع يستاهل كل ده ؟.

يذكر أن الراقصة البرازيلية لورديانة آثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار فيديو لها وهي ترقص في إحدى صالونات التجميل على نغمة أغنية "اخواتي" وشارك الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لورديانة هي راقصة برازيلية تعيش في مصر وتحيي حفلات بالفنادق وتعلم الفتيات الرقص من خلال كورسات.

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