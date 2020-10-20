السبت.. محمد سامى يصور أولى مشاهد فيلم "العميل صفر"

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انتهى المخرج محمد سامي، من التحضيرات النهائية لـ فيلمه الجديد "العميل صفر" واختيار باقي فريق العمل، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة نيللي كريم.



ومن المقرر بدأ التصوير يوم السبت المقبل الموفق 24 أكتوبر، والفيلم فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن بطولة لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.



ويسجل فيلم "العميل صفر" تعاون جديد بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمها الحملة الدعائية بعنوان "أبو شنب" للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيرًا.



فى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.





