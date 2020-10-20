إطلاق الوحش الالماني.. سيارة غولف GTD الجديدة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:54 م
غولف GTD
غولف GTD
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إطلاق الوحش الالماني.. سيارة غولف GTD الجديدة

أعلنت شركة فولكس فاجن ، الشركة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات ، عن إطلاق سيارة غولف GTD الجديدة.


Golf GTD

أوضحت الشركة الألمانية ؛ يعتمد الطراز الرياضي لسيارة جولف 8 الشهيرة على رافعات محرك ديزل سعة 2 لتر بقوة 200 حصان وعزم أقصى يبلغ 400 نيوتن متر ، ويتم نقل القوة من المحرك إلى العجلات من خلال ناقل حركة. سبع سرعات أوتوماتيكية مزدوجة القابض.

بفضل هذه القوة ، تبدأ السيارة الرياضية من الثبات بسرعة 100 كم / ساعة في 1.7 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 245 كم / ساعة. وتشير نشرة المواصفات الفنية إلى أن متوسط ​​استهلاك الوقود 4.4 لتر / 100 كم.

Golf GTD

مواصفات Golf GTD

وتلفت سيارة فولكس فاجن الجديدة الأنظار إليها من خلال العتبات الجانبية واسبويلر حافة السقف ومشتت الهواء مع ماسورة العادم المزدوجة و الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة، والمقاعد الرياضية بمقصورة السيارة مع مساند الرأس المدمجة والكسوة القماشية بتصميم الكاروهات.

Golf GTD

مثل موديلات فولكس فاجن جولف الأخرى ، تأتي السيارة الجديدة مع لوحة عدادات رقمية مع شاشة معلومات وترفيه مقاس 10 بوصات ، إلى جانب تفاصيل تصميم الكربون في مقصورة السيارة.

وهي مجهزة أيضًا بالعديد من الأنظمة التقنية المتقدمة مثل تقنية Car2X و Lane Assist لتوفير المزيد من الأمان على الطريق ، وهناك العديد من أنظمة مساعدة السائق كجزء من حزمة المعدات الاختيارية.


السعر

وأعلنت فولكس فاجن أن تكلفة سيارتها الجديدة Golf GTD تبدأ من 38.100 يورو أي ما يعادل حوالي 703.000 جنيه.

إطلاق الوحش الالماني.. سيارة غولف GTD الجديدة

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مواصفات Golf GTD فولكس فاجن غولف GTD

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