موعد مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فوزا غاليا على مضيفه الرجاء المغربي، بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "مركب محمد الخامس".

موعد مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الزمالك والرجاء المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق يوم 24 من أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وتنقل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي على قناة "بي إن سبورتس الأولي" بتعليق علي محمد علي.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد حقق الفوز على الرجاء المغربي، في مباراة الذهاب، بفضل هدف أشرف بن شرقي، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد أبو جبل.

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دوري أبطال افريقيا بين سبورت الزمالك الرجاء

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