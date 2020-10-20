منة عرفة تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"

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تحدثت الفنانة منة عرفة عن دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة.



وقالت "عرفة"، أن دورها في المسلسل هو طبيبة تدعى "لوجي" وتقع في حب "يونس" وهو محمد أنور بطل العمل.



وتابعت منة عرفة قائله أن الحب الذي تقع به حب من طرف واحد لأنه لا يحبها بسبب مهنتها.



مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب