منة عرفة تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحدثت الفنانة منة عرفة عن دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

وقالت "عرفة"، أن دورها في المسلسل هو طبيبة تدعى "لوجي" وتقع في حب "يونس" وهو محمد أنور بطل العمل.

وتابعت منة عرفة قائله أن الحب الذي تقع به حب من طرف واحد لأنه لا يحبها بسبب مهنتها.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منة عرفة الفجر اخبار الفجر الفني إسعاف يونس

أخبار تهمك

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 6 ساعات

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

3 لاعبين يضعون الزمالك في ورطة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 11 ساعة

فوز تلا على غزل شبين بثلاثية في دوري القسم الثالث

منذ ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

صعود الدخان وفوز البدرشين والصف وهزيمة حلوان العام وبشتيل بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 18 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

محمد أنور ينتهي من تصوير "إسعاف يونس" في هذا الموعد

محمد أنور ينتهي من تصوير مسلسله "إسعاف يونس" في هذا الموعد

كريم محمود عبد العزيز ينتهي من تصوير مشاهده في 'اسعاف يونس'

أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل "إسعاف يونس"

هؤلاء النجوم ضيوف شرف مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور

تفاصيل شخصية سارة سلامة في مسلسل "إسعاف يونس"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

فوز تلا على غزل شبين بثلاثية في دوري القسم الثالث

05:39 م

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»