أمطار رعدية علي 11 منطقة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في ساعات الأولي من الصباح علي وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، مشددة علي توخي الحذر اثناء قيادة السيارات.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع علي سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء وشمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الاربعاء والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشرقية ووسط سيناء مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة في الصباح الباكر علي السلوم تمتد مع تقدم ساعات الصباح الي النجيلة تكون متوسطة الشدة ومتوسطة علي مطروح ثم من بعد الظهر تتقدم تدريجيا الي فوكا والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية وتكون خفيفة وتمتد خفيفة الي شمال البحيرة ومناطق متفرقة من كفر الشيخ والمحلة الكبري.

ثم تعاود الأمطار مساء علي الضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين والإسكندرية متوسطة الشدة وتشتد ليلًا علي سيدي عبد الرحمن والإسكندرية.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الاربعاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

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