بالتزامن مع السيول والامطار..كويكبات تمر قرب الارض

أصدرت وكالة ناسا تحذيرًا من مرور خمسة كويكبات بالقرب من الأرض بينما تستعد مركبة الفضاء Osiris-Rex التابعة للوكالة للهبوط على صخرة فضائية على بعد 200 مليون ميل.





ومرّت أول 3 صخور فضائية بالقرب من الأرض دون وقوع حوادث كبيرة ، وفقًا لـ Asteroid Watch Widget ، التي تتعقب الكويكبات والمذنبات التي ستكون قريبة نسبيًا من كوكبنا.





واجتاز TJ6 2020 ، الذي يبلغ قطره 10 أمتار، كوكبنا بسرعة مذهلة بلغت 40.824 كيلومترًا في الساعة ، ولكن على مسافة آمنة تبلغ 1.2 مليون كيلومتر.





وتلاه كويكب 2020 UX أصغر الصخور الفضائية الخمسة ، على مسافة 190 ألف كيلومتر ، وكذلك 2020 TD6 بقطر 7.4 متر.





واقترب 2020 UK يوم الاثنين 19 أكتوبر، على مسافة تتجاوز 6.2 مليون كم.





وانطلق كويكب 2020 TF6 بسرعة 43200 كم في الساعة، على بعد 153000 كم فقط.





لا يمكن مقارنة أي من هذه الأحداث الفضائية بالتحليق القريب جدًا للكويكب بينو ، الذي يبعد 200 مليون ميل عن الأرض ، والذي من المتوقع حدوثه يوم الثلاثاء.





وستقوم OSIRIS-REx بأول محاولة لجمع عينة من الصخور الفضائية قبل الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.





ومن المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية على الكويكب لبضع ثوانٍ فقط ، وهي طويلة بما يكفي لذراعها الروبوتية لتفجير السطح بغاز عالي الضغط وامتصاص بعض الغبار الفضائي من الكويكب لتحليله هنا على الأرض.





قال ريتشارد بيرنز ، مدير مشروع أوزيريس ريكس في مركز جودارد للطيران التابع لناسا: “نحن متفائلون بحذر بأن هذه ستكون المرة الوحيدة التي نلمس فيها السطح”.