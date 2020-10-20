شاهد.. عبير صبري تنشر صورة من فترة مراهقتها

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شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بـ صورة قديمة له من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".



حيث ظهرت "صبرى" في الصورة بسن صغير وملامح صغيرة، وعلقت على الصورة قائلة: "وأنا عمري ١٩، فين الايام الحلوه دي".



يذكر أن عبير صبري شاركت في المارثون الرمضاني الماضي من خلال بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل "خيانة عهد" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى "عهد" وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.





