أول تعليق من محمد أشرف صاحب الفيديو الساخر من إذاعة القرآن الكريم

أثيرت حالة من الغضب والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية ، بعد انتشار مقطع للكوميدي “ستاند أب” محمد أشرف ، سخر فيه من طريقة بث مذيعي إذاعة القرآن الكريم.





اعتذر محمد أشرف عن وصول الفيديو إلى الناس بهذه الطريقة ، مؤكدًا أنه لا يعني التقليل من شأن أحد ولا يسخر من الدين.





وجاء ذلك بعد أن أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الفيديو الخاص بالاستهزاء بإذاعة القرآن الكريم ورموزها.





“حفلة من سنة، ومعنديش فكرة ليه انتشر الجزء ده بالذات” هكذا بدأ محمد أشرف صاحب مقطع “الاستاند اب كوميدي” تعليقه، مضيفًا: “فيديو بقاله أكتر من سنة، ومقصوص منه الجزء اللى انتشر، لو الناس شاف الفيديو بالكامل هيتأكدوا إنى مش بتريق على الدين، وعمرى ما اتريق على الدين”.





وتابع أشرف: “فوجئت أن الموضوع انتشر خاصة على صفحات الإخوان، ورسائل تهديدات وشتائم، ووصلت لتهديدات لمراتى، انا كنت بقلد طريقة الكلام فقط” وأردف: “اتهمونى انى زنديق، أنا متريقتش على الدين، أنا قلدت بشر فى طريقة إلقائهم، ممكن أقلد مذيعين عاديين هما ربطوا الدين بكلامى ليه؟”.





ورفض أشرف حالة الهجوم عليه معتبرا ما قدمه من محتوى لا علاقة له بالدين وتساءل: “لو قلدت معلق كرة قدم هل الجماهير هتهاجمني؟ مش منطق إنى اتهاجم عشان بقلد ناس زيى زيهم”.





وتابع: “أنا اتربيت على إذاعة القرآن الكريم وفعلا كانت شغالة عندنا 24 ساعة، أنا مقولتش كلمة غلط فى حق حد، ومقربتش من الدين فى كلامي”.





واختتم مقدم الفيديو المتداول محمد أشرف تعليقه ، معتذرًا عن الفيديو ، موضحًا أن هدفه الأساسي هو إضفاء البهجة ، نفى تمام تقليله بشأن أحد قائلاً: “أنا لسه فى بداية حياتى، عمرى ما هقدم حاجة تخلى الناس تكرهنى”.





وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها أنها ستخاطب فورا الجهات المعنية وتنسق معها لمحاسبة صاحب الفيديو على خطأه الجسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام و مكانة خاصة في نفوس مستمعي الشعب المصري والعربي





وحذرت بشدة من أن أي طرف أو شخص “يتخذ مثل هذا النهج المتدني غير المقبول ، والذي هو أقل من وصفه بالانحلال الأخلاقي ، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده”.