مدرب أياكس يهدد ليفربول قبل معركة الأبطال

علق إريك تين هاغ المدير الفني لفريق أياكس الهولندي على مواجهة فريقه غدًا أمام ليفربول في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال المدير الفني لأياكس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"بالطبع ليفربول يمثل تحدياً كبيراً لنا، إنهم أفضل فريق بالعالم، وعندما تحقق لقب الدوري ودوري الأبطال اخر عامين فأعلم أنك مرشح وبقوة لتحقيق لقب دوري الأبطال هذا الموسم".





وأضاف :"لقد خسروا فان دايك، إنهم سيعانون، وسنلعب بشكل جيد وسنكون شجعاناً أمامهم".





وتابع :" سنحاول تطبيق ما كنا نعمل عليه في التدريبات على أرض الملعب في مواجهة الغد".





وأشار :"اللعب بدون جماهير بسبب جائحة كورونا كان له تأثيراً كبيراً على روح الفريق، الآن اللاعبين يتواصلون مع بعضهم بشكل أفضل دون مشجعين".





وأردف :"لا اعتقد بأني سعيد لمواجهتهم بدون فيرجل لأنهم بالنهاية لن يكونوا فريقاً مختلفاً، مبادئهم وأسلوبهم وجودتهم هي نفسها، قد تنخفض قوتهم الدفاعية لكن كفريق بشكل عام لا أظن ذلك".





وزاد :"ليفربول تلقى 4 أهداف مؤخراً من هجمات مرتدة، ليفربول ليس الفريق الغير قابل للهزيمة".





واختتم حديثه :"فكرة اللعب بدوري أبطال اوروبا مثيرة للغاية، أنا متحمس جداً، ليفربول سيمثل تحديًا خطيرًا، ومن المؤسف ألا تكون الجماهير معنا فهم في بالنا دومًا الكثير من الهولنديين سيتابعوننا غدًا".



