إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 31034 حالة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 434676 شخصا، فيما لا يزال 4810 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة داخل غرف العناية المركزة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية: "نعيش ظروف حرب حادة مع كورونا، وينبغي فرض إغلاق لمدة 3 أسابيع على الأقل".

وأضافت: "من الضروري تعطيل الاجتماعات في الدائرة الحكومية لأنها عامل ناقل للفيروس"، وتابعت: "أعداد الوفيات اليومية في العاصمة طهران تتراوح بين 40 إلى 55".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.