إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:41 م
كورونا
كورونا
وكالات
Advertisements

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 إصابة.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 31034 حالة.

 

وارتفع عدد المتعافين إلى 434676 شخصا، فيما لا يزال 4810 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة داخل غرف العناية المركزة.

 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية: "نعيش ظروف حرب حادة مع كورونا، وينبغي فرض إغلاق لمدة 3 أسابيع على الأقل".

 

 

وأضافت: "من الضروري تعطيل الاجتماعات في الدائرة الحكومية لأنها عامل ناقل للفيروس"، وتابعت: "أعداد الوفيات اليومية في العاصمة طهران تتراوح بين 40 إلى 55".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا المستجد ايران

أخبار تهمك

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كندا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 92151 والوفيات إلى 7344

الصحة اللبنانية تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السودان تكسر حاجز الـ 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. العراق يفرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين فى بابل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

02:57 م

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»