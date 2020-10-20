إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية ( صور)

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انطلقت خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في ست محاکم ابتدائية وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها، واتساقا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.





والمحاكم الابتدائية التي تتوافر فيها هذة الخدمة هي محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة ومحكمة شمال الجيزة.





وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة



وجدير بالذكر أنه قد سبق اطلاق تلك الخدمة تجريبية بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتدعو وزارة العدل السادة المحامين لاستخدام هذه الخدمة الجديدة، وترحب بما يعن لهم عن مقترحات ؛ تيسيرا عليهم في اقتضاء حقوق المواطنين، والاسراع في تحقيق العدالة.