"شافت فيديو إباحي".. فتاة تشعل النيران في نفسها بالعياط

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أشعلت فتاة النيران في نفسها داخل منزلها، بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، إثر تداول فيديو إباحي لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بقيام فتاة بإشعال النيران في نفسها داخل منزلها، بنطاق المركز.



تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن الفتاة عمرها 24 سنة، كانت على علاقة غير شرعية بشاب، وتفاجأت بنشره فيديو مخل لها حال ممارستها الرذيلة رفقته، على موقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت التحريات، أنه مساء أمس الإثنين أشعلت النيران في نفسها هربا من فضحها وسط أهالي المركز.



قوة أمنية إنتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة وسؤال اهليتها تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.