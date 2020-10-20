وزير تعليم جنوب السودان يزور مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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زار صباح اليوم الثلاثاء السيد جابرييل شانجسون وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له مجمع الأديان بمصر القديمة وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.

ورافقه خلال الزيارة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

واستهل وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان جولته بزيارة بقايا حصن بابليون ثم الكنيسة المعلقة، ثم المتحف القبطى، ومعبد بن عذرا، وكنيسة ابى سرجة، وجامع عمرو بن العاص .

وخلال الزيارة أعرب وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان عن اعجابه الشديد بالمنطقة التى تعبر عن حضارة مصر العريقة، كما توجه بالعديد من الاستفسارات عن تفاصيل المعالم الاثرية أثناء الزيارة والتى تنم عن شغفه واهتمامه بالحضارة المصرية وآثارها.

وفى ختام الزيارة أعرب وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان عن شكره وتقديره للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، كما أكد على الجذور العميقة التى تربط بين شعبى مصر وجنوب السودان.

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