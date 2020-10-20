جوارديولا يتحدث عن مواجهة بورتو بدوري الأبطال وتأثير غياب فان دايك على ليفربول

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة فريقه غدًا أمام بورتو في بداية مشواره بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"لازلنا في بداية دوري الأبطال، ما زلنا بعيدين عن التفكير في أهدافنا الكبيرة؛ بالنظر إلى ما حدث سابقًا، لا يُسمح لنا بأن نحلم بتوقعات أعلى بكثير، نحتاج إلى الفوز غدًا؛ المباريات التي على أرضنا مهمة جدًا".





وتابع :"في كل مرة أواجه فيها فريقا برتغاليا أعلم مدى صعوبة الأمر. في الوقت نفسه إنه تحد جديد بالنسبة لنا. أمامنا يومان للتعرف عليهم ثم سنرى ما سيحدث".





وزاد :"بورتو أحد أكبر الفرق في البرتغال، لديهم عقلية الفوز في كل مباراة، لديهم لاعبون أقوياء جسديا ومهاجمون متميزون، يعتمدون على الكرات الطويلة والركض في الخلف. ستكون مباراة صعبة ونحن نعلم ذلك".





وواصل :"في هذه المنافسة يجب أن نتحسن على مستوى بعض الجزئيات. نحتاج إلى أن نكون أفضل واللاعبون يعرفون ذلك. الآن لدينا نفس التحدي، وفرصة جديدة، غدا الخطوة الأولى بالنسبة للكثيرين للوصول إلى أبعد نقطة في هذه المسابقة".





وأشار :"علينا خوض 6 مباريات. كل مباراة مهمة. كل مباراة بـ3 نقاط، الهدف هو الحصول على الثلاث نقاط دائما خاصة حينما نلعب على ملعبنا".





وأضاف :"من المتوقع عودة جابرييل خيسوس ودي بروين وإيمريك لابورت في الأسابيع المقبلة، فيما عاد زيتشنكو إلى الفريق".





وعن الخروج من البطولة في النسخة الماضية عقب الخسارة من ليون الفرنسي قال :"كانت لحظات صعبة شعرت بالمسؤولية عن ماحدث وما زلت أشعر بالمسؤولية حتى الآن، علينا أن نتقبل حقيقة أننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية".





وأوضح :"كنا جيدين بعض الوقت وحصلنا على بعض الفرص لكننا ارتكبنا أخطاء لا يمكنك فعلها في هذه المسابقة".





وحول كرة القدم البرتغالية قال جوارديولا :"برناردو سيلفا أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، لديهم أظهره جيده، حراس جيدون، وجودة في الوسط وفي المقدمة، فريق جيد وجيل ممتاز؛ يجب أن يكون البرتغاليون فخورين للغاية".





وأردف :" لدي ذكريات مذهلة عن البرتغال، أنا كتالوني وحياتنا مشابهة لهم. أعتقد أنهم أحد المرشحين للفوز ببطولتي أوروبا وكأس العالم. رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ولديهم لاعبون جيدون في خط الوسط والدفاع. يجب أن يكون الشعب البرتغالي فخورا بهم".





وعن إصابة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قال :"آمل أن يتعافى فيرجيل فان دايك قريبا. لا أحب إصابة اللاعبين المهمين وغيابهم لفترات طويلة. لا أعرفه شخصيا لكنه يبدو قويا، أتطلع إلى عودته ليجعل الدوري أفضل. كل التوفيق له وليفربول.



