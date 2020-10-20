الوطنية للانتخابات: بذلنا كل جهد ممكن لتمكين المصريين بالخارج من التصويت

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، رسالة للمصريين بالخارج أكد خلالها أن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم حال تواجدهم في دول إقامتهم؛ إيمانًا بدورهم في بناء وطنهم وسعيهم الدائم لرفعة الدولة المصرية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في كلمة للمصريين المقيمين في الخارج اليوم الثلاثاء إن الهيئة الوطنية للانتخابات، بذلت كل جهد ممكن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية من أجل تمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، بما ييسر عليهم ويراعي النظم المعمول بها في دول إقامتهم، ويحفظ لإجراءات الاقتراع سريتها ونزاهتها.

وتنطلق غدا الأربعاء عملية التصويت للمصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 124 دولة أجنبية وعربية. 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط إجراء انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، بنسبة ترشح للمصريين المقيمين في الخارج، وذوي الإعاقة، والشباب والمسيحيين، والشباب.

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