الوطنية للانتخابات: بذلنا كل جهد ممكن لتمكين المصريين بالخارج من التصويت
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:37 م
مـروة هيـكل
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وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، رسالة للمصريين بالخارج أكد خلالها أن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم حال تواجدهم في دول إقامتهم؛ إيمانًا بدورهم في بناء وطنهم وسعيهم الدائم لرفعة الدولة المصرية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في كلمة للمصريين المقيمين في الخارج اليوم الثلاثاء إن الهيئة الوطنية للانتخابات، بذلت كل جهد ممكن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية من أجل تمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، بما ييسر عليهم ويراعي النظم المعمول بها في دول إقامتهم، ويحفظ لإجراءات الاقتراع سريتها ونزاهتها.
وتنطلق غدا الأربعاء عملية التصويت للمصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 124 دولة أجنبية وعربية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط إجراء انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، بنسبة ترشح للمصريين المقيمين في الخارج، وذوي الإعاقة، والشباب والمسيحيين، والشباب.