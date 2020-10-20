البورصة الأمريكية تتعافى في مستهل التعاملات

تعافت البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال حول توصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن حزمة التحفيز اليوم والذي يشهد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي أعطتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإدارة ترامب 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 3 نوفمبر.





وأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين محادثات هاتفية لمدة ساعة مع بيلوسي في محاولة لتضييق الخلافات.





وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفعت أرباح "بروكتر آند جامبل" بنسبة 19 بالمائة في حين تراجعت إيرادات "أي.بي.إم" للربع الثالث على التوالي إلى 17.5 مليار دولار.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 28331 نقطة.





كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 3443 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة 0.5 بالمائة إلى 11541 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 93.22.