تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة دينامو كييف فى دوري أبطال أوروبا





يستعد فريق يوفنتوس لإنطلاقة مبارياته بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بمواجها قوية أمام فريق دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة يوفنتوس ودينامو كييف





تقام مباراة يوفنتوس ودينامو كييف بدوري أبطال أوروبا فى تمام السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





تشكيل يوفنتوس المتوقع:-





حراسة المرمى: تشيزني.





خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، كيليني.





خط الوسط: بيرنارديسكي، بينتاكور، آرثر ميلو، كولوسيفسكي.





خط الهجوم: باولو ديبالا ،موراتا، كيزا.





يذكر أن يوفنتوس تعادل أمام كروتوني ضمن مباريات الجولة الماضية

من بطولة الدوري الإيطالي بهدف مقابل هدف.