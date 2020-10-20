موعد مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي.





صعد فريق بيراميدز لنصف نهائي الكونفيدرالية بعدما تخطي عقبة زاناكو الزامبي في الدور ربع النهائي للبطولة بالفوز عليه 3-0 في لقاء الذهاب والخسارة في مباراة الإياب بهدف دون مقابل، بينما تأهل حوريا كوناكري على حساب فريق انيمبا النيجيري.





موعد مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني

تبدأ أحداث مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أكتوبر الجاري، على استاد "محمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب، في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية.





وستذاع مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، كما ستكون المباراة متاحة عبر روابط البث المباشر على شبكة الانترنت وبعض القنوات المفتوحة.



