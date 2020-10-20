منتخب الشباب يواصل الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يواصل منتخب الشباب المصري تحت 20سنةً بقيادة ربيع ياسين برنامج إعداده الجاد من التدريبات الصباحية والمسائية استعدادا للسفر لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل بتونس، والمؤهلة لكأس الأمم ٢٠٢١ بموريتانيا .

وأكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب استمرار المعسكر المغلق الذي بدا السبت الماضي مع إقامة وديتين كل اسبوع والتنبيه علي اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز واليقظة التامة وعدم الالتفات لأي حديث يخص تأجيل البطولة والاستعداد علي ان البطولة في موعدها المتفق عليه لحين وصول خطاب رسمي من اتحاد شمال أفريقيا يفيد  بغير ذلك بناء علي توصية من الاتحاد الأفريقي خلال الساعات القادمة.

وأضاف ان المنتخبات المشاركة في البطولة وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا تستعد بكل قوة وتركيز للبطولة التي يتأهل اصحاب المركزين الأول والثاني فيها لبطولة أمم أفريقيا بموريتانيا.

يأتي ذلك في ظل فرض  حظر التجول في تونس بداية من اليوم بقرار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يسبب تفشي وباء كورونا وزيادة أعداد المصابين مؤخرا

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